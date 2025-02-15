CANLI İZLE || Başakşehir-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Bodrumspor maç kadrosu

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RAMS Başakşehir bugün, Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan Bodrum FK ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgiyle haftaya 17 puanla 17. sırada giriyor. Peki, Başakşehir Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Başakşehir Bodrumspor maç kadrosu...

BAŞAKŞEHİR - BODRUM MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 24’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.