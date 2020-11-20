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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak! Takımda 4 eksik...

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Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak! Takımda 4 eksik...
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son dört müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

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Beşiktaşta kalede kimse kalmadı Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...
Beşiktaş'ta kalede kimse kalmadı! Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi...

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

 

Başakşehir, Beşiktaşa konuk olacak Takımda 4 eksik...

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