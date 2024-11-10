Başakşehir - Beşiktaş maçının heyecanı en yüksek oranlarla Misli'de! İki takımda son durum, muhtemel 11'ler ve dikkat çeken istatistikler...

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İlandır.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

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BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK, 1 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, bugün sahada olamayacak.

Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

KEMEN'İN DURUMU BELİRSİZ

Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.

Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.

Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

LİGDE 21. RANDEVU

Başakşehir ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 6 kez de rakibine boyun eğdi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 26 kez rakip fileleri havalandırırken Başakşehir ise 24 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanırken, Başakşehir'de oynanan müsabaka ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ MUÇİ

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Beşiktaş’ta Arnavut oyuncu Ernest Muçi, forma giydiği son 3 müsabakada da gol atmayı başardı. Süper Lig’de oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandıran Muçi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Malmö karşılaşmasında da 1 gole imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da gol atma başarısı gösterdi.

GOL UMUDU SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş’ta İtalyan santrfor Ciro Immobile’nin sakatlığında gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi. Geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu sezonki ilk sayısına son oynanan Malmö mücadelesinde kaydettiği golle ulaştı. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig’de 9 kez top koşturan genç oyuncu, sezon başında Galatasaray’a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı. Süper Lig’de 4 asist katkısı yapan Semih, henüz golle tanışamadı. 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy’un Immobile’nin yokluğunda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Başakşehir karşısında da ileri uçta görev alması bekleniyor.

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MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Berat, Ba, Opoku, Lima, Davidson, Onur, Berkay, Figueiredo, Keny

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Rashica, Semih

Başakşehir – Beşiktaş rekabetinden dikkat çeken notlar

- Beşiktaş deplasmanda Başakşehir’e karşı oynadığı son 3 maçta 1 kez galip gelebildi.

- İki ekip arasında son 2 sezonda oynanan 4 karşılaşma da 2.5 gol altında skorla tamamlandı.

- İki ekip arasında oynanan son 10 resmi maçın 8’inde Beşiktaş ilk yarıyı mağlup kapatmadı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %55’i Beşiktaş’ın galibiyetine oynuyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları farkıyla Misli'de Beşiktaş galibiyetine 2.43; beraberliğe 3.24; Başakşehir galibiyetine ise 2.95 oran veriliyor.

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