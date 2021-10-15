Başakşehir-Beşiktaş maçında iki kaleciden de hatalar! Golden sonra...

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Başakşehir ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 9. haftasında kalecilerin yaptığı hatalar dikkat çekti.

MERT TOPU SEKTİRDİ

Mücadelenin 39. dakikasında Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert topu sektirdi. Kale alanının hemen önündeki Okaka ise tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu.

Visca'nın şutunda topun hızı ve gittiği yer sebebiyle kaleci Mert Günok'un sektirmesi, sosyal medyada eleştirildi.

VOLKAN BABACAN'DAN HATA

Karşılaşmanın 69. dakikasında ise Epureanu'nun geri pasında Volkan Babacan ayağından aşan topu uzaklaştırmakta zorlandı.

Tecrübeli file bekçisinin yolladığı top Teixeira'nın önünde kaldı ve Brezilyalı oyuncu, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru iyi bir vuruş yaptı ve topu boş kaleye yolladı.

GOLDEN SONRA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

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Alex Teixeira'nın golünün ardından Volkan Babacan'ı arkadaşları teselli ederken Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun üzüntüsü de ekranlara yansıdı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Bu golle birlikte Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu. Goller Alex Teixeira(2), Rachid Ghezzal, Micht Batshuayi ve Josef de Souza'dan geldi.

OKAKA GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Okaka ise bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 6 gole ulaştı. Tecrübeli forvet, geçen sezonun tamamında dört gol atabilmişti.