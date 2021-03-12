Başakşehir-Beşiktaş maçına damgasını vurdu! Süper Lig'de böylesi görülmedi, 21 yıl sonra gelen rekor...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde Hasan Ali Kaldırım'ın performansı dikkat çekti.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ghezzal-Rosier ikilisinin karşısında sol bekte Hasan Ali Kaldırım'a görev verdi.

Tecrübeli futbolcunun performansı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.







CYLE LARIN YİNE ATTI

Beşiktaş'ta bu sezonun flaş ismi Cyle Larin, Başakşehir maçını da boş geçmedi ve ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti.

Kanadalı futbolcu, daha önce Antalyaspor, Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Rizespor, Hatayspor ve Karagümrük'e karşı ağları havalandırmıştı.

21 YIL SONRA GELEN REKOR

Vincent Aboubakar (15) ve Cyle Larin (14), 1999/2000'den bu yana aynı Süper Lig sezonunda 14'ten fazla gol atan ilk Beşiktaş oyuncuları oldu

Ahmet Dursun 1999/2000 sezonunda 21 gol kaydederken Ertuğrul Sağlam 14 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

SÜPER LİG'DE BU SEZONUN EN İYİSİ

Beşiktaş, Başakşehir karşısında 418 pasla Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda en çok pas yapan takım oldu.

YALÇIN LOCADAN TAKİP ETTİ

Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekte buluştu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yakınlarındaki bir restoranda Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti.

KULÜBEDE MURAT ŞAHİN GÖREV YAPTI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti.

Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı.

GÖKHAN TÖRE VE CENK TOSUN YOK

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre ve Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre'nin yanı sıra birkaç gündür bireysel çalışan Cenk Tosun da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.