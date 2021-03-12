Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki takım için de kritik mücadele

Başakşehir Beşiktaş maçı Süper Lig'de yeni haftanın açılış mücadelesi olacak. Birbirlerine karşı 30 kez mücadele veren Başakşehir ve Beşiktaş, bu mücadelelerin 14'ünde beraberlik elde ederken, 8'er kez de galibiyetle ayrıldı. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Başakşehir, Beşiktaş ile mücadele edecek. 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.



Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.



Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.



SON 5 MAÇINI KAZANDI



Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı.



Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.



4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



GÖKHAN TÖRE VE CENK TOSUN YOK



Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, bugün takımını eksik bırakacak.



Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun da bugünkü maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.