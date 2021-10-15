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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Başakşehir#Beşiktaş#Süper Lig
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Başakşehir Beşiktaş maçı, her iki takım için de büyük öneme sahip olacak. 6 puanla ligin 15'inci sırasında yer alan Başakşehir, 17 puanla 3'üncü sırada yer edinen Beşiktaş ile mücadele edecek. Süper Lig'de toparlanma mücadelesi veren Başakşehir, ligin üst sıralarından vazgeçmek istemeyen Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Başakşehir Beşiktaş maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan her iki takım için de oldukça zorlu geçecek. Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın karşılaşacağı mücadelede, en iyi 11'ler sahada olacak. Peki, Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Başakşehir, Beşiktaş ile karşılaşacak. 15 Ekim Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etmeyi başardı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON RAKİBİNİ 3 KEZ AYNI SKORLA YENDİ

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7'şer galibiyete imza attı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 35 golüne, turuncu-lacivertli ekip 34 golle yanıt verdi.

ŞANSIZLIĞINI GEÇEN SEZON KIRDI

Beşiktaş, geçen sezon öncesinde rakibiyle yaptığı son 9 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, bu şansızlığını 2020-2021'de kırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 9 karşılaşmadaki 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından üst üste 3 maçtan üstünlükle ayrıldı.

DEPLASMANDAKİ 5 SEZONLUK GALİBİYET HASRETİNİ GEÇEN SEZON SONLANDIRDI

Beşiktaş, rakibine karşı deplasmandaki 5 sezonluk galibiyet hasretini de geçen sezon sonlandırdı.

Rakibine 14 resmi karşılaşmada konuk olan siyah-beyazlı ekip, bu maçlardaki ilk galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 5 dış saha mücadelesinden bir beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibini 3-2 yenerek bu şansızlığına son verdi.

Rakibiyle deplasmanda 14 resmi maça çıkan Beşiktaş, bunların 2'sini galibiyetle tamamladı.

Medipol Başakşehir 7'si Atatürk Olimpiyat, 7'si Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ev sahibi olduğu maçlarda 7 kez kazanırken, 5 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş deplasmanda rakibine 15 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 14 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

 

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#Başakşehir#Beşiktaş#Süper Lig

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