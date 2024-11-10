×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Beşiktaş#Maç
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI || Muhtemel 11ler belli oldu Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 12:05

Süper Lig 12. hafta karşılaşmalarında RAMS Başakşehir bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçının saatini ve kanalını merak edip araştırıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. İşte Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Haberin Devamı

Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam Süper Lig 12. Hafta maçlarında RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve kanalını araştırıyor. Araştırılan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Beşiktaş karşılaşması 10 Kasım Pazar yani bugün saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda Hakem Turgut Doman'ın başlangıç düdüğüyle başlayacak. Mücadele BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. 

 

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK, 1 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, yarın sahada olamayacak.
Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Beşiktaş#Maç

BAKMADAN GEÇME!