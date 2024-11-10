BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI || Muhtemel 11'ler belli oldu! Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam Süper Lig 12. Hafta maçlarında RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve kanalını araştırıyor. Araştırılan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Beşiktaş karşılaşması 10 Kasım Pazar yani bugün saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda Hakem Turgut Doman'ın başlangıç düdüğüyle başlayacak. Mücadele BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

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BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK, 1 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, yarın sahada olamayacak.

Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.