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Başakşehir, Berat Özdemir transferini duyurdu!

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#TRANSFER#Başakşehir#Berat Özdemir
Başakşehir, Berat Özdemir transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:16

RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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#TRANSFER#Başakşehir#Berat Özdemir

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