Başakşehir BB Erzurumspor maçı saat kaçta? İki takımda da eksikler var

Çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen BB Erzurumspor, bu sezon üst üste üç karşılaşmayı yenilgisiz geçemedi. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamayan Başakşehir, kulüp tarihinin en uzun serisini egale edebilir. Boz Baykuşlar, ligin ilk 15 maçları itibarıyla en fazla gol yediği sezonu yaşıyor. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son iki maçı kaybeden Başakşehir, daha önceki 15 karşılaşmada yenilgi almamıştı. İstanbul takımlarına konuk olduğu yedi Süper Lig maçını da kazanamayan BB Erzurumspor, bu sezonki iki karşılaşmayı toplam 9 gol yiyerek kaybetti. Başakşehir'in iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Edin Visca'nın doğrudan katkısı var.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı sağlayan Emrah Başsan, en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 14 maçın dokuzunda gol yemeyen ve sadece ikisini kaybeden Okan Buruk, Başakşehir'in başında çıktığı üç karşılaşmayı da kazandı. Başakşehir'e rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Mesut Bakkal, rakibini ilk kez üst üste üç karşılaşmada mağlup etmek istiyor

BAŞAKŞEHİR BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir BB Erzurumspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.