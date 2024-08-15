Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan erteleme ve Crespo açıklaması

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Iberia Tiflis'i evinde 2-0 yenen ve toplamda 3-0'lık skorla UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

"ÜLKE PUANI ÇOK ÖNEMLİ"

İyi bir skor. 4 maçta 13 gol oldu. Şimdi İrlanda'ya gidiyoruz, oradan da iyi bir skorla dönüp gruplara gitmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli, bu maçlarda milli maç gibi aslında. Bu maçlarda oyuncular, tribünler kenetleniyor.

Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çağdaş Hoca'nın arzusu, enerjisi, isteği çok yüksek. Önce şu play-off'u geçelim, sonrasını tek tek giderek geçmeye bakacağız. Başakşehir çok istikrarlı bir takım. İnanıyorum ki insanların ilgisi her geçen gün artacak.

CRESPO AÇIKLAMASI

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Birçok oyuncu takip ediyoruz, 3-4 bölgeye hamle yapacağız. Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz.

"TFF BAŞKANINDAN 'BAY' TALEBİNDE BULUNDUK"

Sayın Hacıosmanoğlu ve Montella da maçı izlemeye geldi. Diğer takımlarımıza da play-off'ta başarılar diliyoruz. TFF başkanımıza maçımızın ertelenmesi için 'BAY' hakkı talebinde bulunduk. Rakiplerimiz oynamıyor bu maçları, bütün play-off takımlarına bu hak tanınmalı.