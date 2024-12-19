Başakşehir, Avrupa'ya veda etti! (Cercle Brugge 1-1 Başakşehir maç özeti)

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UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda daha etkili olan Başakşehir, 74. dakikada Piatek'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Cercle Brugge 82. dakikada Brunner ile eşitliği buldu.

Bu sonuçla Başakşehir, Konferans Ligi lig aşamasını 6 puanla tamamladı. Cercle Brugge ise 11 puan aldı.

SON DAKİKADA KALECİ MUHAMMED ŞENGEZER'İN KAFA VURUŞU ÇİZGİDEN ÇIKTI

90+7. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir'de kalesinden çıkıp gol arayan Muhammed Şengezer'in kafa vuruşunda topu kaleci Delanghe son anda çizgiden çıkardı.

🥶90+7'de Muhammed Şengezer'in kafa vuruşunda Cercle Brugge kalecisi inanılmaz bir kurtarış yaptıpic.twitter.com/v4HNKKjxO5 — Spor Arena (@sporarena) December 19, 2024

BERABERLİK YETMEDİ! AVRUPA'YA VEDA

UEFA Konferans Ligi'nde son hafta maçları aynı saatte başladı. Alınan sonuçların ardından Başakşehir, ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa'ya veda etti. Başakşehir, lig aşamasını 26. sırada tamamladı.

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CERCLE BRUGGE 1-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 74' Piatek, 82' Brunner

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

6. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan kale içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Augusto'nun dönerek şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Magnee, ceza sahasında yükseklik kazanan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Başakşehir atağında Lima'nın sol kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Kemen uçarak kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kemen kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sağ kanattaki Duarte'ye bıraktı. Bu oyuncun ortasında ceza sahasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo'nun çaprazdan yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

52. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kemen'in uygun pozisyonda sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Delanghe'de kaldı.

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54. dakikada Magnee'nin sol kanattan yaptığı ortaya altı pas önünde Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Crespo, penaltı noktası önündeki Piatek'e yerden pasını gönderdi. Piatek'in gelişine ayak içiyle vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

82. dakikada Cercle Brugge beraberliği yakaladı. Magnee'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Brunner topu ağlara yolladı: 1-1

90+7. dakikada Başakşehir tur için önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir kalecisi kafayı vurdu, Cercle Brugge kalecisi Delanhge çizgi üzerinde topu kurtardı. Seken topu da Ba'dan önce kaleci kontrol etti.