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GeriFutbol Başakşehir, Avrupa'da evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı
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Haber Giriş: 05.11.2020 - 00:08 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Avrupa'da evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı

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Başakşehir, Avrupa'da evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı
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Manchester United’ı 2-1 mağlup eden Başakşehir, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 17. maçta 6. galibiyetini almış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti.

Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.

Başakşehir, Avrupada evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı

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