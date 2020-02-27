Başakşehir, Avrupa Ligi'nde tur peşinde! Sporting'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR - SPORTING

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'deki maçta 51. dakikada 3-0 geriye düştü ama Edin Visca'nın penaltı golüyle tur umutlarını rövanşa taşımayı başardı.

3-1'lik mağlubiyetin rövanşında temsilcimize burada, Sporting karşısında 2-0'lık galibiyet turu getirecek. 3 farklı galibiyetlerde de temsilcimiz turlayacak, 3-1'de ise maç uzayacak. Bu sonuçlar haricinde 4-2 ve üzeri 2 farklı galibiyetler bile maalesef Portekiz temsilcisine yarıyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli cezalı, Mehmet Topal'ın maça yetişmesi beklenmiyor. Crivelli ligde de cezalıydı, TD Okan Buruk orta alanı kalabalık tuttu. Bu sefer gol lazım, Robinho ilk 11'de olabilir.

Sporting'de ise sakatlıkları devam eden as kaleci Renan Riberio ve tecrübeli savunmacı Jeremy Mathieu, İstanbul'a getirilmedi.

Geçtiğimiz hafta sonu ligde, Boavista engelini, Gonzalo Plata ve Andraz Sporar ile geçmesini bildiler.

TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Avrupa Ligi heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in son 5 resmi maçının 4'ünde karşılıklı gol izledik.

- Sporting'in kendi liginde oynadığı son 6 maçın 5'inde 2.5 gol barajı aşılmadı.

- UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 7 maça çıktılar, 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Maçı yönetecek İspanyol hakem Lahoz, bu sezon 24 resmi maçta 8 kez kırmızı kartına başvurdu, 139 defa da sarı kart (maç başına 5.8) gösterdi!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih karşılıklı gol!

Taraf bahsinden kaçınan üyeler %19'luk oynanma oranıyla "KG VAR" tercih etmiş, %14'lük kesim ise biraz daha garantiye gidip "1.5 ÜST" oynamış...

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL'IN TERCİHİ...

Süper Lig'de Rize deplasmanında 90+1'de Skrtel'in golüyle galip gelen Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde bu maça moralli çıkacak. İlk maçta ofansif bir 11 tercih eden Okan Buruk, burada da galibiyet gerektiği için yine benzer bir 11'le sahada olacaktır. Sporting ise hücuma çıkışlardaki hızıyla dikkat çekiyor.

Temsilcimizin gole ihtiyacı olması ve açık futbol zorunluluğu iki tarafı da gole yakın tutacak.

"KG VAR" seçimi ideal duruyor.

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