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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Başakşehir ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı!

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Başakşehir ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşılaşan turuncu-lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

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Fransızlar şaşkına döndü
Fransızlar şaşkına döndü!

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açtı.

Okan Buruk: Herkesin gurur duyacağı bir Başakşehir sahada vardı. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybettikleri PSG maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

Başakşehir ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı

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