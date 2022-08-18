Canlı anlatım: Başakşehir Antwerp maçı

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika'nın Antwerp takımını konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR 0-0 ROYAL ANTWERP

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Munir, Okaka

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Frey, Ekkelenkamp

BAŞAKŞEHİR ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Başakşehir Royal Antwerp maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynanan maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

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Bu sezon oynadığı resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ile Antwerp, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

BAŞAKŞEHİR

İsrail'den Maccabi Netanya ve İzlanda'dan Breidablik engellerini aşan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için Belçika'dan Antwerp'i de aşmak zorunda! Avrupa'da 4 maçı 3 galibiyetle geçip sadece 2 gol yediler; Süper Lig'de yeni sezona da 2 maçta kalelerini gole kapatarak 4 puanla başladılar... Emre Belözoğlu yönetiminde, işler şu an için tıkırında.

Fenerbahçe serbest bıraktıktan sonra kadroya katılan Mesut Özil, UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Maç kondisyonu yeterli olmadığı için ligde forma giymedi, Anterp karşısında da en iyi ihtimalle yedek kulübesinde yer alacaktır.

Yeni transferlerin tamamı ise listede...

Bonservisi Milan'dan alınan Leo Duarte savunmada "sigorta" görevi görüyor. Ahmed Touba, Konyaspor maçında dinlendirildi; Antwerp'e karşı ilk 11'de görebiliriz. Lucas Biglia lig maçlarında kenardan geldi, Avrupa'daki 4 maçın tamamında ilk 11'deydi.

Mounir Chouiar 4 Avrupa maçında 3 asist yaptı, formda. Patryk Szysz hem ligde hem de Avrupa'da tabela yaptı; o da formda!

ANTWERP

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Belçika'da yeni sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlayan Antwerp; UEFA Konferans Ligi elemelerinde Drita ve Lilleström'ü kupa dışına itip Başakşehir'in rakibi oldu.

4 maçta 7 gol attılar, kalelerinde sadece 1 gol gördüler... 8 resmi maçın tamamında kalede Jean Butez vardı. Tecrübeli savunmacı Ritchie De Laet tüm maçlara ilk 11'de başladı. Alhassan Yusuf ve Radja Nainggolan orta alanın değişilmezleri oldu.

Hücum alternatiflerinden Vincent Janssen cezalı. Michel-Ange Balikwisha 4 golle, Michael Frey ise 3 golle dikkat çekti.

TD Mark van Bommel; "İyi hazırlandık. Kimseyi küçümsemiyoruz. Başakşehir kolay bir takım değil..." dedi.

İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 2'sini kaybetti. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Geçen sezon Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybeden Antwerp, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçın hiçbirini kaybetmedi - 3'ünü kazandı. (1 beraberlik)

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