DHA
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Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor
Süper Lig'in 30’uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdman, futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdü. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sonlandı.
Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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