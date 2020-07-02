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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor

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Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor
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Süper Lig'in 30’uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdman, futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdü. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sonlandı.

Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor

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