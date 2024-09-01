Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de 4. hafta!

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Başakşehir – Antalyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu heyecan dolu karşılaşmalarla başladı. Ligde bu hafta 4. Haftanın karşılaşmaları oynanırken Çağdaş Atan’lı Başakşehir evinde Alex de Souza’lı Antalyaspor’u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında 1 Eylül Pazar günü Başakşehir – Antalyaspor maçı ekranlara gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir - Antalyaspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 19.15’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR’DE İKİ EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ousseynou Ba ve Djalo'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

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ANTALYASPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Antalyaspor, 2024-2025 sezonunda ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta oynadığı Hatayspor maçıyla aldı.

Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un da 4 puanı bulunuyor.

Akdeniz ekibi topladığı 4 puanla 7. sırada yer alıyor.