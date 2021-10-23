Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında! Emre Belözoğlu...

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 9 puanla, aynı puana sahip Fraport TAV Antalyaspor'un averajla önünde 15. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.
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