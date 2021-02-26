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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Başakşehir, Antalya deplasmanına 8 eksikle gidiyor

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Başakşehir, Antalya deplasmanına 8 eksikle gidiyor
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligde son sekiz maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi.

Son 10 maçını kaybetmeyen ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

- Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemeyecek.

Antalyaspor galibiyete odaklandı
Antalyaspor galibiyete odaklandı

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in ise sakatlıkları sürüyor.

Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

-Dört futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Başakşehir, Antalya deplasmanına 8 eksikle gidiyor

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

 

Başakşehir, Antalya deplasmanına 8 eksikle gidiyor

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