Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde son üç maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan ev sahibi Medipol Başakşehir, 40 puana sahip. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü'nün ise 38 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalıları Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak. Fredrik Gulbrandsen'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu üç oyuncu, MKE Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Ankaragücü maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Ankaragücü ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını da kazanan Başakşehir, lig tarihinde sadece Antalyaspor'a karşı daha uzun bir galibiyet serisi yakalayabildi. Başakşehir'e konuk olduğu ilk dört Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Ankaragücü, daha sonraki üç ziyaretinden de mağlup döndü. Süper Lig'in geride kalan bölümünde evinde yedi maç kaybeden Başakşehir, daha önceki altı sezonun toplamında sekiz iç saha mağlubiyeti almıştı. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Ankaragücü, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir, lig tarihinde üst üste iki iç saha karşılaşmasında golsüz eşitlik almadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Ankaragücü, Nisan 1983-Şubat 1984 arasındaki altı maçlık seriden bu yana üst üste üç ziyaretinden puanla dönemiyor.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Ankaragücü'ne rakip olduğu son beş Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı.

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son beş deplasman golünün dördü penaltıdan gelirken, bu gollerin son üçünü Joseph Paintsil kaydetti. Ankaragücü'ne rakip olduğu son altı maçın dördünü kazanan Aykut Kocaman, bu karşılaşmaların beşinde rakibine gol izni vermedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu son 31 maçın hiçbirini kazanamayan Hikmet Karaman, bu şekilde son galibiyetini Nisan 2012'de Bursaspor karşısında aldı.

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