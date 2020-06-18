MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!
GeriFutbol Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:31,Son Güncelleme:

Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Mahmut Tekdemir, hipodromlardan başlayıp sahada yıldızlaştı
Mahmut Tekdemir, hipodromlardan başlayıp sahada yıldızlaştı

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı
Galatasaray maçı öncesi "sarı kart" alarmı!

Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle