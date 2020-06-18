Başakşehir, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı!
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
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