Başakşehir Altay Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklamasıDünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklaması#Koronavirüs
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Yunanlar bile şaşırttı İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...Yunanlar bile şaşırttı! İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...#Fenerbahçe
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Apple Türkiyeden zam kararı İşte zamlı iPhone fiyatlarıApple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları#Apple
Tarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklikTarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklik#Gıda
İzmirde deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecekİzmir'de deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecek#İzmir
Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli olduDünya onu bu kare ile tanımıştı... 'Afgan kızı'nın akıbeti belli oldu!#Afganistan
Bekçiyi şehit etmişti Kendini böyle savunduBekçiyi şehit etmişti! Kendini böyle savundu#İstanbul
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
E-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık Yakayı böyle ele verdilerE-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık! Yakayı böyle ele verdiler#Dolandırıcılık
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
Macronu çileden çıkaran teklif Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...Macron'u çileden çıkaran teklif! Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...#İngiltere
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri Zorlu takımlar...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Zorlu takımlar...#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri

Başakşehir Altay Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süperlig#Başakşehir#Altay
Başakşehir Altay Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'a 3-1 yenilerek son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan Altay, Medipol Başakşehir deplasmanında çıkış arayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Björkander ve sol bek Naderi forma giyemeyecek. İyi başladığı ligde yaşadığı düşüşle toplam 13 maçta 16 puan toplayarak 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Başakşehir'i yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, rakibinin teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki 5 haftalık galibiyet serisini de sona erdirmek istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar

Haberin Devamı

Altay, İstanbul Başakşehir'in Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 40'ıncı takım olacak. İstanbul ekibinin bu sezon ligde yer alan takımlar arasında henüz mağlup edemediği sadece iki rakibi var. Altay'ı konuk ettiği altı lig maçını da kazanamayan İstanbul Başakşehir, rakibini 2006/07 sezonundan bu yana ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar İstanbul Başakşehir ile oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Altay (9G 3B), son dört karşılaşmayı en az ikişer gol atarak kazandı. Süper Lig tarihinde daha önce iki İzmir temsilcisiyle karşılaşan ve rakipleriyle oynadığı son iki maçı kaybeden İstanbul Başakşehir, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay (3B 10M), son üç karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Son beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, kulüp tarihinde ilk kez aynı sezon içinde altı maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor. Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen iki takımdan biri, açılışını yaptığı üç karşılaşmayı da kazanan Altay. Süper Lig'de attığı son dokuz golün sekizini iç sahada kaydeden Mahmut Tekdemir, Şubat 2015'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada rakip fileleri havalandırmak istiyor. İstanbul Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Nacer Chadli, en üst lig kariyerinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Altay forması giyen Ahmed Yasser Rayan, bu sezon Süper Lig'de attığı üç golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

BAŞAKŞEHİR ALTAY SÜPER LİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Başakşehir Altay Süper Lig maçı saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süperlig#Başakşehir#Altay

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk