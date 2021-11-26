Başakşehir Altay Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Altay, İstanbul Başakşehir'in Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 40'ıncı takım olacak. İstanbul ekibinin bu sezon ligde yer alan takımlar arasında henüz mağlup edemediği sadece iki rakibi var. Altay'ı konuk ettiği altı lig maçını da kazanamayan İstanbul Başakşehir, rakibini 2006/07 sezonundan bu yana ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar İstanbul Başakşehir ile oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Altay (9G 3B), son dört karşılaşmayı en az ikişer gol atarak kazandı. Süper Lig tarihinde daha önce iki İzmir temsilcisiyle karşılaşan ve rakipleriyle oynadığı son iki maçı kaybeden İstanbul Başakşehir, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay (3B 10M), son üç karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Son beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, kulüp tarihinde ilk kez aynı sezon içinde altı maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor. Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen iki takımdan biri, açılışını yaptığı üç karşılaşmayı da kazanan Altay. Süper Lig'de attığı son dokuz golün sekizini iç sahada kaydeden Mahmut Tekdemir, Şubat 2015'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada rakip fileleri havalandırmak istiyor. İstanbul Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Nacer Chadli, en üst lig kariyerinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Altay forması giyen Ahmed Yasser Rayan, bu sezon Süper Lig'de attığı üç golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

BAŞAKŞEHİR ALTAY SÜPER LİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Başakşehir Altay Süper Lig maçı saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.