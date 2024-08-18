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Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta heyecanı! Başakşehir Alanyaspor CANLI ANLATIM

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#Başakşehir#Alanyaspor#Maç
Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 2. hafta heyecanı Başakşehir Alanyaspor CANLI ANLATIM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:08

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün RAMS Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde maçın, saati, yayıncı kuruluşu ve hakemi belli oldu. Süper Lig heyecanını takip eden sporseveler heyecan içerisinde karşılaşmanın saatini ve yayıncı kuruluşunu merak edip araştırıyor. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Alanyaspor maçı saati ve kanalı...

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Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Başakşehir Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde maçla iligli tüm ayrıntılar belli oldu. Merak edilip araştırılan ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İşte Başakşehir Alanyaspor maçı saati ve yayıncı kuruluşuyla ilgili ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

İLK HAFTA İKİ TAKIMDA BERABERE KALDI

RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor da sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

BAŞKAŞEHİR'DE SAKATLIK

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Djalo bu maçta da forma giyemeyecek.

TURUNCU LACİVERLİLER PLAY - OFF'A YÜKSELDİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, hafta içinde oynadığı 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başakşehir deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

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#Başakşehir#Alanyaspor#Maç

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