Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta heyecanı! Başakşehir Alanyaspor CANLI ANLATIM

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Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Başakşehir Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde maçla iligli tüm ayrıntılar belli oldu. Merak edilip araştırılan ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İşte Başakşehir Alanyaspor maçı saati ve yayıncı kuruluşuyla ilgili ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

İLK HAFTA İKİ TAKIMDA BERABERE KALDI



RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor da sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.



BAŞKAŞEHİR'DE SAKATLIK



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Djalo bu maçta da forma giyemeyecek.



TURUNCU LACİVERLİLER PLAY - OFF'A YÜKSELDİ



UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, hafta içinde oynadığı 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başakşehir deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.