Canlı Anlatım: Başakşehir Alanyaspor maçı

Alanyaspor yeni sezonun ilk maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Akdeniz temsilcisi lige galibiyetle başlamak istiyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapıyor.

BAŞAKŞEHİR 0 - 1 ALANYASPOR

GOL: 12' Borja

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lucas Lima, Tolga, Ndayishimiye, Visca, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Siopis, Candeias, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?



15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç saat 19.15'te başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

ALANYASPOR İSTANBUL'DA HİÇ KAZANAMADI



Aytemiz Alanyaspor bugüne dek İstanbul temsilcisiyle 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Başakşehir, 2'sini Alanyaspor kazandı. 4 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. İstanbul'da oynanan 5 maçta ise Alanyaspor'un hiç galibiyeti bulunmuyor. Bu maçların 3'ünü Başakşehir kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. İki rakip ayrıca bugüne dek oynanan 10 maçta toplam 25 gol kaydederken, bunların 11'ini Alanyaspor, 14'ünü Başakşehir rakip filelere gönderdi.