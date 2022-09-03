Canlı: Başakşehir - Alanyaspor maçı

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İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Alanyaspor, tek galibiyetini rakibini ziyaret ettiği son karşılaşmada 1-0'lık skorla aldı.

Maçta ilk devre oynanıyor

Başakşehir 1-0 Alanyaspor

Gol: 23' Serdar Gürler

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Eduardo

Süper Lig'de 11 maçtır mağlup olmayan İstanbul Başakşehir, bu sezon oynadığı üç karşılaşmada henüz gol yemedi. Boz Baykuşlar'ın lig tarihinde ilk dört maçında da kalesini gole kapatabildiği bir sezon yok.

Süper Lig'deki yedi maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta İstanbulspor karşısında sona eren Alanyaspor, son üç karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılamadı. Akdeniz ekibinin Francesco Farioli döneminde üst üste dört maçı galibiyetsiz geçtiği bir süreç bulunmuyor. Nisan ayından bu yana evinde oynadığı altı Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sürenin tamamında en üst ligde yer alan takımlar arasında en fazla puan toplayan ve kalesinde en az gol gören takım konumunda.

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek yenilgisini geçen sezon Beşiktaş deplasmanında aldı. Akdeniz temsilcisi bu sezon İstanbul'a yaptığı tek ziyarette Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

Bu sezon Süper Lig maçlarında skor dezavantajına yakalanmayan üç takımdan biri İstanbul Başakşehir . Alanyaspor ise geride kalan dört haftalık süreçte İstanbulspor'unardından en fazla geride oynayan ekip konumunda.

2022/23 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 10 dakikalık bölümlerinde en fazla şut çeken takım Alanyaspor, bu zaman diliminde rakip kaleyi en az yoklayan ekip ise İstanbul Başakşehir.İstanbul Başakşehir formasıyla çıktığı son maçta iki asist yapan Lucas Lima, daha önceki 31 karşılaşmada gol pası verememişti.

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Bu sezon Alanyaspor forması giydiği dört Süper Lig maçında iki gol atan Efkan Bekiroğlu, geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Alanyaspor maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.