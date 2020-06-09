Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarına devam ediyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. İdman gruplar halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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