Başakşehir Alanya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor yeni sezonun ilk maçında Başakşehir'e konuk olacak. Akdeniz temsilcisi lige galibiyetle başlamak istiyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak.

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ALANYASPOR İSTANBUL'DA HİÇ KAZANAMADI



Aytemiz Alanyaspor bugüne dek İstanbul temsilcisiyle 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Başakşehir, 2'sini Alanyaspor kazandı. 4 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. İstanbul'da oynanan 5 maçta ise Alanyaspor'un hiç galibiyeti bulunmuyor. Bu maçların 3'ünü Başakşehir kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. İki rakip ayrıca bugüne dek oynanan 10 maçta toplam 25 gol kaydederken, bunların 11'ini Alanyaspor, 14'ünü Başakşehir rakip filelere gönderdi.