Başakşehir, Adana Demirspor'a hiç kaybetmedi

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak.

Ligde oynadıkları son 3 karşılaşmada da galibiyet alamayan iki ekipten Başakşehir 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 47 puanla 4. sırada yer alırken Adana temsilcisi 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile aldığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarına katılma yarışında oldukça önemli bir maça çıkacak olan iki ekip arasında oynanan toplam 11 maçta Adana Demirspor’un galibiyeti bulunmuyor.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

İki ekip arasında sezonun ilk karşılaşması Medipol Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

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