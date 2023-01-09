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Başakşehir - Adana Demirspor maçında büyük gerginlik! Saha bir anda karıştı, başkan sahaya indi... | "Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde..."

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#Başakşehir#Adana Demirspor#Süper Lig
Başakşehir - Adana Demirspor maçında büyük gerginlik Saha bir anda karıştı, başkan sahaya indi... | Gökhan Töreye küfür etmiş herhalde...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 19:27

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Başakşehir - Adana Demirspor maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir hayli yükseldi.

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Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor'u konuk eden Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

SON DÜDÜKLE ORTALIK KARIŞTI 

Büyük heyecana ve itirazlara sahne olan müsabakanın son düğüyle birlikte ise saha bir anda savaş alanına döndü.

Mücadele sonrası Başakşehir forması giyen Okaka ve Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Ndiaye arasında büyük gerginlik yaşandı.

Maçın ardından Belhanda ile karşılaşmayı konuşan Okaka'ya önce Gökhan Töre soyunma odasına gitmesi için işarette bulundu. Ardından Adana Demirspor forması giyen Ndiaye de Okaka'yı ittirdi. Bu andan itibaren takım arkadaşları Okaka'yı tutmakta zorlanırken ortalık bir anda karıştı.

Sahanın bir anda karıştığı olayda iki takımın teknik heyeti araya girerek oyuncuları sakinleştirdi.

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BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Karşılaşmayı protokol tribününde takip eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sahaya inerek oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Başakşehir - Adana Demirspor maçında büyük gerginlik Saha bir anda karıştı, başkan sahaya indi... | Gökhan Töreye küfür etmiş herhalde...

PROTOKOL DE KARIŞTI

Başakşehir - Adana Demirspor maçında saha içinde gerginlik yaşanırken protokol tribününde de tansiyon bir hayli yüksekti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Başakşehir-Adana Demirspor karşılaşmasını protokol tribününde takip ediyordu.

50. dakikada hakem Arda Kardeşler'in, Başakşehir lehine verdiği penaltı sonrasında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çok sinirlendi.

Başakşehir - Adana Demirspor maçında büyük gerginlik Saha bir anda karıştı, başkan sahaya indi... | Gökhan Töreye küfür etmiş herhalde...

SANCAK GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bu sırada tribünde de çok ciddi bir gerginlik yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre, lacivert mavililerin patronu, tribündeki gerilim sonrasında tartıştığı kişinin üzerine yürüdü.

Çok öfkelenen Murat Sancak koltukların üzerinden atlayarak tartıştığı kişiye gitmeye çalıştı.

Bu sırada Başkan Murat Sancak'ı protokol tribünündekiler sakinleştirmek için yoğun uğraş verdi.

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Sancak uzun tartışma sonrasında yanındakiler tarafından ancak sakinleştirildi.

"GÖKHAN TÖRE’YE KÜFÜR ETMİŞ HERHALDE"

Sahaya inerek gerginliği yatıştırmaya çalışan Başkan Murat Sancak, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "77 numara galiba, Gökhan Töre’ye küfür etmiş herhalde onun için biz de Göksel başkanla indik, ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık." diye konuştu.

Başakşehir - Adana Demirspor maçında büyük gerginlik Saha bir anda karıştı, başkan sahaya indi... | Gökhan Töreye küfür etmiş herhalde...

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#Başakşehir#Adana Demirspor#Süper Lig

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