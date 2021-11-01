Canlı: Başakşehir - Adana Demirspor maçı

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Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

İKİNCİ DEVRE OYNANIYOR

BAŞAKŞEHİR 1-1 ADANA DEMİRSPOR

Gol: 60' Assambalonga (P), 71' Chadli (Başakşehir

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Edin Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Britt.

Maçtan önemli anlar

9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Visca yerden içeriye ortasını yaptı. Ömer Ali'nin üzerinden atladığı topa, penaltı noktası üzerinde Okaka gelişine vurdu. Kaleci Muric yerden köşeye giden meşin yuvarlağı soluna uzandı ve kontrol etti.

15. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Vargas'ın kullandığı kornerde top arka direkte boşta kaldı. Kaleci Volkan Babacan, önce Samet'in, ardından da Assombalonga'nın yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, sol kanattan bindiren Hasan Ali'nin önüne topu gönderdi. Hasan Ali'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Mahmut ayak içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçından notlar

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, ligde geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Deniz Türüç, Lucas Lima ile sakatlığı bulunan Junior Caiçara yerine Adana Demirspor karşısında Hasan Ali Kaldırım, Nacer Chadli ve Ömer Ali Şahiner'e ilk 11'de görev verdi.

İstanbul ekibinde, dün yapılan son idmanda sağ baldırında ağrı hisseden Junior Çaiçara kadroda yer almadı. Emre Belözoğlu, Ahmed Kutucu

ve Atabey Çiçek'i de maç kadrosuna dahil etmedi.



Hasan Ali Kaldırım bu sezon ilk kez ilk 11'de



Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Hasan Ali Kaldırım bu sezon ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.

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Bu sezon ilk maçına geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikasında oyuna girerek çıkan Hasan Ali, Adana Demirspor mücadelesinde Lucas Lima'nın yerine ilk 11'de görev aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Lima'yı yedekler arasında tuttu.

Adana Demirspor'u konuk ettiği beş resmi maçı da kazanan İstanbul Başakşehir, bu karşılaşmalarda attığı 14 gole karşılık kalesinde sadece iki gol gördü. Adana Demirspor'un kulüp tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla resmi maçta karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan İstanbul Başakşehir, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 18 iç saha karşılaşmasında almıştı.

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Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, tek sezonda dört karşılaşmalık bir seriyi en son 1976/77'de yakaladı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son iki maçı kaybeden İstanbul Başakşehir, lig tarihinde bu şekilde üst üste üç yenilgi almadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 21 Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, bu süreçte gole kapama yapamadı ve kalesinde toplam 74 gol gördü.

Süper Lig'de görev yaptığı son maçta iki gol atan İstanbul Başakşehir orta sahası Berkay Özcan, daha önce forma giydiği 102 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, İstanbul Başakşehir forması giyen Edin Visca.Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Mario Balotelli, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor.

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Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde İstanbul Başakşehir'in başında görev yaptığı ilk iki maçı kazanan ilk teknik direktör oldu. Boz Baykuşlar'ı çalıştıran teknik adamların hiçbiri ligdeki ilk üç karşılaşmasında 6'dan fazla puan toplayamadı.

BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.