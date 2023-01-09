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Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

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#Başakşehir#Adana Demirspor#Süper Lig
Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda (İlk 11ler belli oldu)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 16:06

Başakşehir Adana Demirspor maçı ile Süper Lig'de üst sıralardaki mücadele devam edecek. 31 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Başakşehir, 30 puanla ligin dördüncü sırasında yer bulan Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'la karşılaşıyor.

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17:00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre
 
CANLI ANLATIM

Daha önce 12 kez karşı karşıya gelen Başakşehir ve Adana Demirspor, 3 maçtan beraberlikle ayrılmıştı.Kalan 9 maçın 8'ini Başakşehir galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor'un galibiyet sayısı ise kayıtlara 1 olarak geçti. 

BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek. 9 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. 

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#Başakşehir#Adana Demirspor#Süper Lig

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