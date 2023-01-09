Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

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Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'la karşılaşıyor.

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17:00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.



İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre



CANLI ANLATIM



Daha önce 12 kez karşı karşıya gelen Başakşehir ve Adana Demirspor, 3 maçtan beraberlikle ayrılmıştı.Kalan 9 maçın 8'ini Başakşehir galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor'un galibiyet sayısı ise kayıtlara 1 olarak geçti.

BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek. 9 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.