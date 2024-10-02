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Başakşehir açılışı Rapid Wien’le yapıyor

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#RAMS Başakşehir#Rapid Wien#Konferans Ligi
Başakşehir açılışı Rapid Wien’le yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

UEFA, Konferans Ligi’nde grup aşaması bugün başlarken, organizasyondaki tek temsilcimiz RAMS Başakşehir evinde Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak maçı İsveçli hakem Adam Ladeback yönetecek. Turuncu lacivertlilerde sakatlığı süren Ömer Ali Şahiner’in bugün forma giymesi beklenmiyor. Günün diğer maçında V.Guimaraes ile Celje karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi de bu sezon diğer iki kupa gibi yeni ‘İsviçre sistemi’ formatında oynanacak ancak bu organizasyonda takımlar 8 değil 6’şar maç yapacak. İlk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise playoff turunda karşılaşacak.

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#RAMS Başakşehir#Rapid Wien#Konferans Ligi

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