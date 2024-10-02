Başakşehir açılışı Rapid Wien’le yapıyor

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Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak maçı İsveçli hakem Adam Ladeback yönetecek. Turuncu lacivertlilerde sakatlığı süren Ömer Ali Şahiner’in bugün forma giymesi beklenmiyor. Günün diğer maçında V.Guimaraes ile Celje karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi de bu sezon diğer iki kupa gibi yeni ‘İsviçre sistemi’ formatında oynanacak ancak bu organizasyonda takımlar 8 değil 6’şar maç yapacak. İlk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise playoff turunda karşılaşacak.