Başakşehir 5-2 Antalyaspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazandı.

Antalyaspor 2 ve 41. dakikalarda Sam Larsson'un golleriyle 2-0 üstünlüğü buldu. Figueiredo'nun 43. dakikada attığı gol, Başakşehir'i umutlandırdı. İlk yarı 2-1 Antalyaspor üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda Başakşehir fırtınası vardı. 62. dakikada Deniz Türüç'ün frikikten attığı golle skoru eşitleyen ev sahibi ekipte sahneye Piatek çıktı. 64, 72 ve 80. dakikalarda golleri atan ve hat-trick yapan Polonyalı golcü, skoru 5-2'ye getirdi.

Bir maçı eksik olan Başakşehir, bu sonucun ardından puanını 7'ye yükseltti. Alex de Souza'nın takımı Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kaluzinski’nin pasında topla buluşan Larsson, altıpas çizgisinin sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sol taraftan Opoku’nun ortasında altıpas çizgisi üzerinde Figueiredo’nun kafa vuruşunda kaleci Piric gole izin vermedi.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson vuruşunda top Muhammed Şengezer’in sağından filelerle buluştu. 0-2

43. dakikada sağ kanattan Kemen’in yaptığı ortada arka direkte Pelkas’ın kafayla indirdiği topu altıpas içerisinde Figueiredo ağlara gönderdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta Piric’in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

64. dakikada sağ kanattan Kemen’in ortasında penaltı noktası üzerinde Piatek kafayla topu filelere gönderdi. 3-2

72. dakikada sol taraftan Lima’nın yerden içeri çevirdiği topa, altıpas çizgisi üzerinde Piatek’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

80. dakikada Opoku’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2