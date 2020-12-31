Başakşehir, 4 büyükleri solladı, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır farkı açtı! İşte güncel piyasa değerleri

Burak Akın / Spor Arena Araştırma | Güncellenen Transfermarkt verilerine göre liglerimizin en değerli takımlar belli oldu. Süper Lig'de 83.5 milyon euroluk takım değeriyle Medipol Başakşehir ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın mevcut kadrosu 78.1 milyon euro değerle ikinci sıraya yerleşti.

Fenerbahçe'nin 76.7 milyon euroluk piyasa değeriyle üçüncü sırayı aldığı listede dördüncü sırada 75.8 milyon euroluk kadro değeriyle Trabzonspor'un konumlandı. Beşiktaş'ın takım değeri ise 75.2 milyon euro...

BAŞAKŞEHİR'DE VİSCA , GALATASARAY'DA MARCAO

Başakşehir'in tecrübeli sağ kanat oyuncusu Edin Visca 11.5 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkarken; Galatasaray adına 12 milyon euroluk değeriyle Marcao, takım arkadaşlarından ayrıldı.

ALTAY BAYINDIR 11 MİLYON EURO



Bu sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe'de ise mevcut kalecilerden Altay Bayındır 11 milyon euro ile takımının en değerli ismi olarak göze çarptı. Altay'ı 10 milyon euro ile Ozan Tufan, 8 milyon euroluk değeriyle de Aston Villa'dan bonservisi alınan Tanzanyalı golcü Samatta takip etti.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır ise 14.5 milyon euroluk değeriyle yükselişini sürdürdü ve listenin en üst sırasında yer aldı. Abdülkadir Ömür takım arkadaşını 11 milyon euroluk değeriyle takip etti.

Beşiktaş adına ise Raashid Ghezzal ve Vincent Aboubakar 7'şer milyon euroluk piyasa değerleriyle takımlarının öne çıkan isimleri oldu. Josef de Souza, Dorukhan ve Montero ise üst sırada yer alan diğer futbolcular olarak göze çarptı.





TFF 1. LİG'DE RAKAMLAR ÇOK YAKIN

Liderliğin tam 8 kez el değiştirdiği TFF 1. Lig'de ise takımlar güç olarak birbirine bir hayli yakın. Adana Demirspor, Bursaspor ve Samsunspor 9 milyon euro bandındaki takım değerleriyle öne çıkıyor. Bu üç takımı İstanbulspor, Altay, Giresunspor, Altınordu, Menemen ve ligin yeni takımlarından Tuzlaspor takip ediyor.

Akhisarspor ve Eskişehirspor ise piyasa değeri 3 milyon euro olan kadrolarla mücadelelerini sürdürüyor.

PİYASA DEĞERLERİ SIRALAMAYA YANSIDI

Misli.com 2. Lig'de ise Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oluşturulan kadrolar bazında piyasa değeri yüksek takımların klasmanlarında ligi önde götürdüklerini görüyoruz. Kırmızı Grup lideri Eyüpspor 2.1 milyon euroluk değeriyle dikkat çekerken grupta 1 maçı eksik olmasına rağmen 4 puanlık avantajı yakalamış durumda.

Aynı şekilde Beyaz Grup'u domine eden Manisa FK, 48 puanla şampiyonluğa göz kırparken en yakın rakibiyle puan farkını 15'e çıkarmış durumda.