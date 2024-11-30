Başakşehir 4-1 Göztepe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada Davidson, 10 ve 43'te Piatek, 37'de Deniz Türüç atarken Göztepe'nin sayısını 61. dakikada Lima kendi kalesine attı.

Tüm kulvarlarda 10, ligde ise 6 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Göztepe ise 21 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR 4-1 GÖZTEPE

GOLLER: 8' Davidson, 10' Piatek, 37' Deniz Türüç, 43' Piatek, 61' Lima (k.k.)

İlk yarı sonucu: 4-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzystof Piatek

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Kuryu Matsuki, Anthony Dennis, İsmail Köybaşı, Victor Hugo, Juan Silva, Romulo

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan ortasında Piatek’in kafa ile içeriye çevirdiği topa Kemen, altıpas çizgisi üzerinde müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Deniz’in sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Crespo’nun vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Davidson kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

10. dakikada Deniz’in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek’in kafa vuruşu sonra meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada Kemen orta sahada yaptığı baskı sonrası topu kazandı ve Piatek’e aktardı. Topla beraber ceza yayına kadar ilerleyen Piatek pasını sağ taraftaki Deniz Türüç’e verirken bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0

43. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Piatek’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



58. dakikada Davidson’un sol taraftan yerden pasında ceza sahası sol çaprazdan Piatek’in sert vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

61. dakikada sol taraftan Djalma’nın ortasında uzak kale direği dibinde Lucas Lima ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-1

73. dakikada Tijanic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muhammed, topu kornere gönderdi.

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