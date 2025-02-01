Başakşehir 4-0 Samsunspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 4-0'lık skorla kazandı.
Piatek, 19, 58 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.
Karşılaşmada son sözü ise 86. dakikada Davidson söyledi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 32'ye yükseltti. Ligde 5 maç sonra kaybeden Samsunspor ise 40 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza yayı önünde Piatek'in indirdiği topu kontrol eden Keny, ceza sahasına girerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
19. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Piatek kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç topun başına geçti. Deniz'in direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
41. dakikada Laura'nın sol taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Mouandilmadji gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in son çizgiden topu içeri çevirdi. Piatek'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
69. dakikada sağ kanatta Deniz Türüç'ün pasına hareketlenen Kemen, son çizgiye inerek pasını Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 3-0
71. dakikada savunmadan seken topu ceza yayı sağında kontrol eden Bennasser'in sert şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in rakibini geçerek içeriye sert ortasında Keny gelişine şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top az farkla dışarı gitti.
86. dakikada Duarte'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpasın önünde Davidson kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0