Başakşehir 3-3 Denizlispor / Maçın özeti ve goller...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başakşehir ile Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibinin gollerini 11 ve 21. dakikalarda Fredrik Gulbrandsen ve 59. dakikada Demba Ba atarken Denizlispor'un geri dönüş sayılarını 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2'de Rodallega ve 90+7'de penaltıdan Murawski kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e çıkardı. 3 maç sonra puan alan Denizlispor ise 6 puana çıktı.



BAŞAKŞEHİR 3-3 DENİZLİSPOR

GOLLER: 11' Gulbrandsen, 21' Gulbrandsen, 59' Demba Ba, 62' Özer Özdemir, 90+2' Rodallega, 90+7' Murawski (P)

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba



Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.

21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.

30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

51. dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında savunmaya çarpan top boşta kaldı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ı geçen topu, Skrtel kornere gönderdi.

59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

90 2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.

90 5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.

90 7. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-3.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 85 Ravil Tagir), Skrtel, Ponck, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Giuliano), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Azubuike), Visca (Dk. 68 Hasan Ali Kaldırım), Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba (Dk. 79 Berkay Özcan)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes (Dk. 46 Bergdich), Murawski, Bakalorz (Dk. 60 Mesanovic), Sacko (Dk. 82 Recep Niyaz), Aissati, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 11 ve 21 Gulbrandsen, Dk. 59 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Özer Özdemir, Dk. 90 2 Rodallega, Dk. 90 7 Murawski (penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Chadli, Dk. 90 6 Skrtel (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.



Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.



İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.



- Fredrik Gulbrandsen ilk kez ilk 11'de



Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.



Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.