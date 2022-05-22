Başakşehir 3-1 Trabzonspor (Maç özeti) Emre Belözoğlu ilk kez Avrupa kupalarında...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçı Başakşehir 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Okaka, 31. dakikada Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler atarken Trabzonspor'un tek sayısını 59. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 65'e yükselten Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti aldı. Sezon ortasında göreve gelen Emre Belözoğlu, kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Maçın sonlarında taraftarlar Emre Belözoğlu'na sevgi tezaüratları yaptı.

Şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Trabzonspor ise sezonu 81 puanla tamamladı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Serdar Gürler’in ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

11. dakikada Mahmut Tekdemir’in sağ kanattan ortasında kale önünde Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte boşta kalan Trezeguet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

31. dakikada Serdar Gürler’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda kale önünde iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

35. dakikada Trabzonspor'un Vitor Hugo ile bulduğu gol ofsayt bayrağına takıldı

42. dakikada kendi sahasından topla ilerleyen Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bakasetas'tan seken topu alan Serdar Gürler, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Bakasetas’ın kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

49. dakikada Danijel Aleksic’in ceza yayının içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ taraftan dışarıya gitti.

53. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası dışı solundan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

59. dakikada Edin Visca’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken topu alan Nwakaeme meşin yuvarlağı tamamladı ve ağlara gönderdi. 3-1

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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Erdinç Sezertam xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Leo Duarte xx, Epureanu xxx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xxx, Tolga Ciğerci xx (Berkay Özcan dk. 62 x), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 78 x), Danijel Aleksic xx (Salih Uçan dk. 78 x), Trezeguet xxx (Ömer Ali Şahiner dk. 90 ?), Stefano Okaka xxx (Nacer Chadli dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Pizzi, Emre Çolak, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Dorukhan Toköz x, Ahmetcan Kaplan x, Vitor Hugo x (Hüseyin Türkmen dk. 46 x), İsmail Köybaşı x (Yusuf Erdoğan dk. 46 x), Berat Özdemir x (Djaniny dk. 46 x), Siopis x (Fode Koita dk. 83 ?), Edin Visca x (Kouassi dk. 71 x), Bakasetas x, Nwakaeme x, Andreas Cornelius x

Yedekler: Arda Akbulut, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Stefano Okaka (dk. 11), Epureanu (dk. 31), Serdar Gürler (dk. 42) (Medipol Başakşehir), Nwakaeme (dk. 59) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Stefano Okaka, Serdar Gürler (Mediol Başakşehir)