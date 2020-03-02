Başakşehir 3-1 Gaziantep FK

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.

34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.

47. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Gaziantep FK ceza sahası içinde topla buluşan Visca, sol çaprazda açısını düzeltip şutunu attı. Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Clichy'nin pasında sol tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Demba Ba, meşin yuvarlağı geriden gelen Clichy'ye çıkardı. Fransız oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

57. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Maxim, sol kanattan ceza sahasına giren Twumasi'nin önüne pasını attı. Bu oyuncunun sağ ayak içiyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan topu düzelttikten sonra ayak içiyle sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-0

72. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Maxim, uygun pozisyondaki Kenan Özer'e pasını attı. Kenan'ın ayak içiyle düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 2-1

73. dakikada Demba Ba ile paslaşan Visca ceza sahasına girdi. Visca sağ çaprazdan dar açıdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

76. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye yükseltti. Kaleci Mert'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Crivelli topla buluştu. Fransız oyuncu, ceza sahası içine girdikten sonra rakibinden kurtulup, Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Günay'dan dönen topu, Demba Ba ağlara gönderdi:

3-1

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Okan Buruk, geçen hafta ilk 11'de yer verdiği Demba Ba ve Carlos Ponck'u yedekler arasında bekletirken cezası sona eren Enzo Crivelli ile Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.

Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.



- Şehitler anıldı



Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler anıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canım feda", "Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları ile Türk bayrakları yer aldı.

İki takımın futbolcuları, ısınma hareketlerine üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Medipol Başakşehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lı oyuncular da asker selamı vererek şehitleri andı. İki takımın futbolcuları sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Tribünlerdeki futbolseverler de uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün şehitler için özel olarak hazırladığı iki klip de mücadele öncesinde skorboardda gösterildi.