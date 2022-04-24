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Başakşehir 3-0 Hatayspor (Maçın özeti)

#Başakşehir#Hatayspor#Başakşehir Hatay Maçı
Başakşehir 3-0 Hatayspor (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Galibiyet gollerini 65. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada, 77. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte puanını 57'ye çıkaran Başakşehir, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

21. dakikada Hatayspor ceza sahasında savunmada Onur Ergün’ün pası kısa kalınca araya Aleksic girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada sol taraftan Lima’nın ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic’in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı çeldi.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Fatih, Adekugbe, Onur, Sackey, Boudjemaa, Sadık, Benzia, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

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#Başakşehir#Hatayspor#Başakşehir Hatay Maçı

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