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Başakşehir 2-1 Konyaspor / Maç sonucu ve özeti

#Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor Maçı#Süper Lig
Başakşehir 2-1 Konyaspor / Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste 4. galibiyetini aldı.

Başakşehir - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflarBaşakşehir - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Başakşehir - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir'in galibiyet gollerini 49. dakikada Guldbransen ve Musa Çağıran kendi kalesine attı.

Konyaspor'un tek golü ise 37. dakikada Bytyqi'den geldi.

Bu sonuçla 46 puana yükselen Başakşehir, 3. sırada yer aldı.

3 haftadır galibiyet alamayan Konyaspor ise 49 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.

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37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner’i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi’ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’de 21’inci haftada oynanması gereken ve yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle TFF tarafından bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması bugün oynandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka’nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,  deplasmanda 2-0’lık skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gitti. Belözoğlu statü gereği görev alamayan Pizzi ve Trezeguet, kart cezalısı olan Okaka ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçaranın yerine Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Chadli ve Gulbrandsene 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Volkan Babacana emanet eden Belözoğlu, savunma dörtlüsünü; Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye ve Hasan Ali Kaldırımdan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Tolga Ciğerci ve Berkay Özcanı sahaya süren Emre Belözoğlu, hücum hattının sağında Serdar Gürler, ortasında Aleksic, solunda ise Chadliyi sahaya sürdü. Belözoğlunun gol yollarındaki tercihi ise Gulbrandsen oldu.

BAŞAKŞEHİR’DE 7 EKSİK

Medipol Başakşehir’de 7 futbolcu çeşitli nedenlerle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında görev alamadı. O gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında kadroya dahil edilemedi. Turuncu-lacivertli ekipte, 15 Ocak’tan sonra kadroya dahil edilen Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer alamadı. Ayrıca sarı kart cezalıları Okaka ve Deniz Türüç ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçara ve sakatlığı devam eden Mahmut Tekdemir Konyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı.

SERDAR GÜRLER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Devre arası transfer döneminde Konyaspor’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan Serdar Gürler, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı. Medipol Başakşehir’in devre arası transfer döneminde yeşil-beyazlı ekipten transfer ettiği Serdar Gürler, eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Konyaspor oyuncusunu transfer döneminde bırakmak istemese de, tecrübeli hücum oyuncusunun serbest kalma maddesi kullanılarak İstanbul ekibine transferi gerçekleşti. Transferin ardından Konyaspor taraftarları, iç sahada oynanan maçlarda ve sosyal medyada Serdar Gürler’e tepkiler göstermişti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmanın oynanacağı 15 Ocak tarihinden önce transfer olduğu için eski takımına karşı görev yapabildi.

KONYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-4 beraberlikle sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının 11'inde 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Palut, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçının yerine Musa Çağıran ve statü gereği forma giyemeyen Amilton'un yerine Michalak'ı 11de oynattı. Ayrıca Rahmanovic'in yerine Mpoku, Ahmed Hassanın yerine ise Cikalleshi 11de sahaya çıktı.

Konyaspor'un 11i şöyle: Sehic - Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.

KONYASPOR’DA 4 İSİM GÖREV ALAMADI

Medipol Başakşehir’e konuk olan İttifak Holding Konyaspor’da da 4 futbolcu, karşılaşmada görev yapamadı. 15 Ocak tarihinden sonra kadroya dahil edilen Amilton, Uğurcan Yazgılı ve Alberk Koç, statü gereği görev karşılaşma kadrosuna dahil edilemedi. Ayrıca Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı da Başakşehir karşısında takımını yalnız bıraktı.

KONYASPOR’DA SAVUNMADA MUSA ÇAĞIRAN OYNADI

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı Abdülkerim Bardakçının yerine savunmanın ortasında Musa Çağıran görev aldı. İttifak Holding Konyasporda gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı durumda düştü. Savunmanın ortasında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, Abdülkerim'in yokluğunda Musa Çağıran 11de yer aldı. Savunmanın ortasında Adil Demirbağ ile Musa Çağıran görev yaptı.

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#Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor Maçı#Süper Lig

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