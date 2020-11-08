Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği / Maçın özeti ve golleri

Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Başakşehir üstünlüğüyle sonuçlandı. Gençlerbirliği 28. saniyede Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Başakşehir'de Gulbrandsen 80. dakikada skora denge getirdi. 90+4'te sahneye çıkan Mehmet Topal, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson 72. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir'de yeni transfer Nacer Chadli 79. dakikada ilk kez oyuna girdi ve iki golün de asistini yaptı. Mehmet Topal ise Başakşehir formasıyla ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından ligde galibiyet serisi 4 maça çıkan Başakşehir puanını 13'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.

59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

90 4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.



Buruk, ligde geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Enzo Crivelli ile hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmeyen Martin Skrtel maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk bu iki ismin yerine Carlos Ponck ve Demba Ba'ya ilk 11'de görev verdi.



İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.



- Nacer Chadli ilk kez maç kadrosunda



Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Belçikalı oyuncu Nacer Chadli bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.



Sakatlığı geçen Belçikalı oyuncu, Gençlerbirliği maçında yedekler arasında forma şansı bekledi.



Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen bir diğer oyuncu Okechukwu Azubuike de bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

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