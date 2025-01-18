Başakşehir 2-0 Rizespor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Başakşehir ile Rizespor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ve 90+11'de Ömer Ali attı.

Rizespor'da Ghezzal'ın 80. dakikada kullandığı penaltıda Muhammed Şengezer gole izin vermedi. Ghezzal, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Kaleci Muhammed son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 Ocak tarihinde deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları maçın 90+7. dakikasında Michy Batshuayi’nin kullandığı penaltıyı da çıkarmıştı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 29'a yükseltti. Rizespor ise 24 puanda kaldı.

MONTELLA İZLEDİ

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

İLK 11'LER

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Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Opoku, Ba, Onur Ergün, Deniz Türüç, Crespo, Kemen, Davidson, Figueiredo, Keny

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0.

45+4. dakikada Davidson'un pasında Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta Taha Şahin, altıpasın içinde topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.

69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Crespo, Kemen ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Grbic gole izin vermedi.

79. dakikada Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.

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90+3. dakikada Lima'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte Taha Şahin'in ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.

90+11. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Crespo, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'e verdi. Bu oyuncu, topu arka direkteki Kemen ile buluşturdu. Açısını kaybeden Kemen, arka direğe ortaladı. Ömer Ali, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.