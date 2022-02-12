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Başakşehir 2-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

#Başakşehir#Gaziantep Fk#Başakşehir Gaziantep
Başakşehir 2-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Pizzi ve Serdar Gürler kaydetti.

Başakşehir - Gaziantep FK maçından fotoğraflarBaşakşehir - Gaziantep FK maçından fotoğraflar
Başakşehir - Gaziantep FK maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Pizzi ve 87. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Başakşehir'in puanı 40 oldu. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada Chadli’nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi’nin rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta kaleci topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada orta alanda kaptığı topla birlikte Gaziantep FK ceza sahasına doğru kat eden Pizzi’nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

34’üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Gaziantep yarı sahasının ortalarında Okaka, yaptığı baskı ile Ertuğrul’dan topu kazandı. Topla buluşan Trezeguet bekletmeden pasını Pizzi’ye verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

72’nci dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Muhammet’in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammet sert vurdu ancak kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

76’ncı dakikada Merkelin soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan topu kornere çeldi.

87’nci dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Gelişen kontra atakta topla birlikte kat eden Berkay pasını sol kanattaki Guldrandsen’e verdi. Ceza sahası içerisine giren Gulbrandsen’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak arka direğe doğru yükseldi. Topu takip eden Serdar Gürler’in kafayla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

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İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trezeguet, Pizzi, Chadli, Okaka

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Oğuz, Recep, Mendyl, Maxim, Vetrih

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