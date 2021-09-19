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Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

#Fenerbahçe#Başakşehir
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Okaka ve Gulbrandsen kaydetti.

Başakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflarBaşakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
Başakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezonki yenilmezlik serisi 7. maçta sona erdi.

Başakşehir'i öne geçiren golü 16. dakikada Okaka kaydederken sarı-lacivertlileri eşitliği sağlayabileceği pozisyonlardan faydalanamadı.

Son sözü ise 90. dakikada Gulbrandsen söyledi ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Fenerbahçe, üst üste ikinci kez ligde puan kaybı yaşadı ve 10 puanda kaldı. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir ise 3 puana yükseldi.

Son Dakika Haberi... Başakşehir-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon Filip Novak golü kaçırdı, taraftar...

Son Dakika Haberi... Başakşehir-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Filip Novak golü kaçırdı, taraftar...

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı:
1-0.

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28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top, ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İLK 11'LER

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Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka

Fenerbahçe: Altay; Serdar Aziz, Min-jae Kim, Attila Szalai; Osayi-Samuel, Meyer, Gustavo, Ferdi; Muhammed, Pelkas, Berisha.

 

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#Fenerbahçe#Başakşehir