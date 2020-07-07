Başakşehir 2-0 Denizlispor | Maçın özeti ve golleri

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta Başakşehir, Denizlispor'u 65'te Crivelli ve 78. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükselterek liderliğini sürdürürken, maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını 5'e çıkardı.

Denizlispor ise 32 puanda kaldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İLK YARI)

9' Caiçara'nın sağ kanattan arka direğe kestiği etkili ortada Crivelli topa dokunamadı.

12' Sol kanattan İrfan Can'ın ortasında Crivelli uygun durumda istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top auta gitti. Başakşehir hızlı başladı ama pozisyona girmekte güçlük çekiyor.

16' Sağ kanattan sıfıra inen Caiçara'nın pasıyla ön direkte topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yandan auta gitti. Başakşehir, oyunu iyice Denizlispor kalesine yıkmış durumda

25' İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta Clichy hareketlenip topu içeriye çevirmek istedi. Ama önce savunmadan seken top sonrasında da kendisine çarparak dışarıya gitti.

37' Aleksic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Demba Ba ön direkte topu indirdi ama orada kimse yoktu...

38' Başakşehir penaltı bekledi! Kaleci Tolgahan'a doğru verilen geri pasta Demba Ba araya girdi. Senegalli oyuncu topu istediği gibi kontrol edemedi ve sonrasında yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

44' Clichy'nin sol kanattan arka direğe kestiği ortada Aleksic'ten önce Mustafa Yumlu kafayı vurup topu uzaklaştırdı. Denizlispor bu dakikalarda iyi kapanıyor.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İKİNCİ YARI)



52' Denizlispor üst üste çok net fırsatları kaçırdı. Rodallega verkaçlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Mert Günok kurtardı. Denizlispor, atağın devamında da yine Rodallega ile sonuç alamadı.

65' Başakşehir golü buldu! Kullanılan kornere iyi yükselen Enzo Crivelli sert bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

78' Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Kullanılan penaltı atışında Edin Visca hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi...

BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini Crivelli ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve şampiyonluk yarışında ilk sıradaki yerini korudu. Crivelli'nin 65. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertli ekip, 78. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

CRIVELLI VE VISCA, DEMBA BA'YI YAKALADI

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca gol sayılarını 11'e yükseltti. Turuncu-lacivertli ekibin 11 golle en golcü ismi Demba Ba'dan 1 gol az atarak takımın en golcü ikinci futbolcuları olan Crivelli ve Visca, Yukatel Denizlispor maçında attıkları gollerle Senegalli forveti yakaladılar. Üç oyuncu turuncu-lacivertli takımın ligde kaydettiği 59 golün 33'üne imza attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Yukatel Denizlispor engelini, 2-0'lık skorla aşarak şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleden 3 puanla ayrılan Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Ligde son mağlubiyetini 25 Ocak'ta Fenerbahçe deplasmanında alan turuncu-lacivertli takım daha sonra oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Medipol Başakşehir 3 müsabakayı da berabere bitirdi.

İÇ SAHADA 15 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Üst üste oynadığı 12. maçını da yenilgisiz geçen Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 15. maçında da mağlubiyet yaşamadı. İç sahada son yenilgisini 24 Ağustos 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek alan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Yukatel Denizlispor'u da yenerek iç sahadaki yenilmezliğini 15 maça yükselten Medipol Başakşehir, bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI

Crivelli'nin attığı golden kısa bir süre sonra protokol tribününde iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Görevli polislerin araya girmesinin ardından yaşanan gerginlik kısa süre içinde çözüme kavuştu.