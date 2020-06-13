Başakşehir 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor

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Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede Başakşehir, 64. dakikada Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 öne geçti.

78'de hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrası Tzavellas'ın topa ceza sahasında elle dokunduğuna hükmetti ve Başakşehir penaltı kazandı. Visca golü atarak skoru 2-0'a getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 56'ya yükseltirken, Alanyaspor ise 43 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.



7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.



11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.



45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.

53. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu göğsüyle önüne alan Visca, ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Crivelli topu kafa ile altıpas önündeki Aleksic'e indirdi. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru açılan topu Skrtel, ceza sahası dışındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan'ın bekletmeden altıpas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Medipol Başakşehir penaltıdan Visca'nın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 76. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden çevirdiği top, Tzavellas'a çarpıp kornere çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, kaleci Marafona'ya da çarpan top filelerle buluştu: 2-0.

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