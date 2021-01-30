Başakşehir 1-5 Hatayspor (Maçın golleri ve özeti)

Süper Lig'in 22. haftası tarihi bir sonuca tanıklık etti. Ligin flaş takımlarından Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 5-1 mağlup ederek çarpıcı bir galibiyet aldı.

Hatayspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 11 ve 57'de Mame Diouf, 42 ve 68'de Boupendza, 21. dakikada Akintola kaydetti.

Süper Lig'in gol kralı olan Boupendza, attığı 2 golle gol sayısını 15'e çıkarttı. Başakşehir'in tek golü 80. dakikada Kamara'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol taraftan Mesut’un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

21. dakikada Akintola’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali’nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza’nın 38’de kaydettiği gol öncesinde faul tespit etti. VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.

42. dakikada Boupendza’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından ağlara gitti. 0-3

51. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Mahmut Tekdemir'in ara pasıyla Hatayspor ceza sahasında topla buluşan Cemali Sertel'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Diouf, sağ taraftan ceza sahasına giren Akintola'ya pasını attı ve altıpas önüne hareketlendi. Akintola'dan altıpas önünde pası alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4

68. dakikada Hatayspor farkı 5'e yükseltti. Kamara çalımlarla Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu alan Boupendza, kaleci Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5

80. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Cemali Sertel'in son çizgiden altıpasa yerden çevirdiği topu Kamara, ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-5

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE OKAN BURUK DÖNEMİ 599 GÜN SÜRDÜ

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu geride kalan sezon kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini Okan Buruk ile yaşadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu geride kalan sezon kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Abdullah Avcı'nın ardından 11 Haziran 2019'da takımın başına geçen Okan Buruk, İstanbul ekibinde 599 gün görevde kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayarak, Süper Lig'in 6. farklı şampiyonu olmayı başardı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise ligde ilk yarı sonunda 44 puanla lider Beşiktaş'ın 20 puan gerisinde kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa maçının da kaybedilmesinin ardından İstanbul ekibinde Okan Buruk dönemi sona erdi.

İlk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu

Okan Buruk, Medipol Başakşehir'deki ilk sezonunda tarihi bir başarı elde ederek takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, pandemi nedeniyle 26 Temmuz 2020'de tamamlanabilen ligi 69 puanla Trabzonspor'un 4 puan önünde lider tamamlayarak şampiyonluk kupasına ulaştı.

İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile ligi tamamladı. 65 gol attığı sezonda, 34 gol yedi.

AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARI

Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupalarında da en büyük başarısını yakaladı.

2019-2020 sezonunda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başaran Medipol Başakşehir, Süper Lig şampiyonu olarak aynı yılda Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele etme hakkı kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşını sahasında uzatmalarda 4-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-0 kaybetti ve çeyrek final şansını kaçırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MANCHESTER UNİTED GALİBİYETİ

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez teknik direktör Okan Buruk ile mücadele etti.

Grup aşamasından Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan İstanbul ekibi, ilk iki maçını Leipzig ve Paris Saint-Germain karşısında gol atamadan kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerini, ilk galibiyetini ve ilk puanlarını İngiliz ekibi Manchester United ile oynadığı üçüncü grup maçını 2-1 kazanarak elde etti.

Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ni 1 galibiyet, 5 yenilgi ve toplanan 3 puan ile son sırada tamamladı.

SON MAÇI SÜPER KUPA

Okan Buruk'un, Medipol Başakşehir'in başındaki son karşılaşması Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçı oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor'a 2-1 yenilerek Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı.

Bu maçın iki gün ardından ise Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısında yeni teknik direktörüyle yoluna devam edecek.