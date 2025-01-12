Başakşehir 1-2 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılar, 42. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Başakşehir, 53. dakikada Piatek'in golüyle skorua eşitlik getirdi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Barış Alper Yılmaz çıktı ve takımını galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezon evinde ilk kez kaybeden Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Gözden Kaçmasın Victor Osimhen çok öfkelendi, üzerine yürümeye kalktı Haberi görüntüle

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada sol taraftan Barış Alper’in pasında Osimhen topun üstünden atladı ve sağ tarafta Yunus Akgün meşin yuvarlağı aldı. Yunus’un ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunda top dışarıya çıktı.

Haberin Devamı

38. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay’ın ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Mertens’in baskısı sonucu kaleci Muhammed’in uzaklaştırmak istediği top Torreira’nın önüne düştü. Torreira’nın pasında topu alan Yunus bekletmeden sol çaprazdaki Barış’a oynadı. Osimhen ile yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

47. dakikada Jakobs’un pasına hareketlenen Barış Alper’in sol taraftan içeriye çevirdiği topa Osimhen’in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

53. dakikada Başakşehir savunmasının uzun pasında Piatek topu kafayla sol taraftaki Keny’ye indirdi. Keny’nin içeriye çevirdiği topa kale önünde vuruşunu yapan Piatek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Osimhen’in pasında ceza yayında topla buluşan Yunus pasını sağ taraftaki Barış Alper’e aktardı. Barış Alper’in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

68. dakikada sağ taraftan Piatek’in ortasında ceza sahası içinde Torreira’nın kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen